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23.10.2026 18:21:36
Idorsia: Schlafmittel wirkt erstmals bei Kindern
Allschwil (awp) - Idorsias Schlafmittel Daridorexant hat in einer klinischen Studie bei Kindern und Jugendlichen mit Schlafstörungen positive Ergebnisse erzielt. Eine einzige Dosis verlängerte die Schlafdauer um durchschnittlich 50 Minuten, bei Kindern mit neurologischen Entwicklungsstörungen sogar um 64 Minuten, wie Idorsia am Freitag mitteilte.
Die Ergebnisse wurden am Freitag am Schlafkongress Sleep Europe 2026 in Maastricht präsentiert. Die randomisierte, placebokontrollierte Phase-2-Studie umfasste 165 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit diagnostizierter Schlafstörung. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatte eine neurologische Entwicklungsstörung wie Autismus oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die Behandlung dauerte zwei Wochen.
Das Medikament wurde gut vertragen, und das Sicherheitsprofil entsprach jenem bei Erwachsenen. Keine Teilnehmer zeigten Anzeichen von Abhängigkeit oder Entzugserscheinungen.
Idorsia plant, das Studienprogramm mit einer Phase-3-Studie fortzusetzen, die in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres beginnen soll. Für Erwachsene ist Daridorexant unter dem Namen Quviviq bereits in Nordamerika und Europa zugelassen.
awp-robot/cf
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