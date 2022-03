Idorsia präsentiert neue Daten zu Daridorexant

Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Idorsia will für sein Schlafmittel Daridorexant neue Studiendaten vorlegen. Diese sollen an einem wissenschaftlichen Kongress, der so genannten "World Sleep" vom 11. bis zum 16. März 2022 in Rom, vorgestellt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Bei den Daten geht es um die Wirksamkeit des Medikament sowie um längerfristige Sicherheitsaspekte nach einer Behandlungszeit von bis zu zwölf Monaten.

cf/gab