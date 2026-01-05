Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.01.2026 18:33:36

Idorsia legt neue Auswertung zu Schlafmittel Daridorexant vor

Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Idorsia gibt die Veröffentlichung einer neuen Studie zu seinem Schlafmittel Daridorexant bekannt. Diese wurde mit Frauen im Alter von 47 bis 55 Jahren, also im menopausalen Übergangsalter, durchgeführt.

So habe Daridorexant bei den Versuchspersonen die sogenannte Wachliegezeit um rund 43 Minuten reduziert, teilte Idorsia am Montag mit. Die Resultate hätten auch eine Verkürzung der Einschlaflatenz und eine verlängerte Gesamtschlafdauer gezeigt. Im Vergleich zu Placebo sei keine Zunahme der morgendlichen Schläfrigkeit festgestellt worden.

Die Studie, die im "Lancet Neurology" veröffentlicht wurde, basiert auf einer bereits früher publizierten Phase-3-Studie. Idorsia hat mit Daridorexant in den erste neun Monaten 2025 einen Umsatz von 91 Millionen Franken erzielt.

ra/mk

