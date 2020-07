Idorsia gründet US-Verkaufsorganisation für strategische Expansion

Idorsia stellt die Weichen für eine künftige Präsenz in den USA.

Wie das Biotechunternehmen Idorsia am Donnerstag mitteilte, wurde eine US-Verkaufsorganisation gegründet, um so die strategische Expansion in die Vereinigten Staaten voranzutreiben. Damit setzt die Gesellschaft frühere Pläne weiter um.

Zu diesem Zweck wurde Idorsia Pharmaceuticals US Inc. mit Sitz in Radnor, einem Vorort von Philadelphia, gegründet. Patricia "Patty" Torr, die seit März 2020 bei Idorsia tätig ist, wird laut Mitteilung Präsidentin und General Manager von Idorsia in den USA.

hr/uh

Allschwil (awp)