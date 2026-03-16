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16.03.2026 08:00:36

Idorsia-Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO

Idorsia
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Allschwil (awp) - Paukenschlag bei Idorsia: Nach nicht mal einem Jahr im Amt tritt Srishti Gupta tritt als CEO zurück und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Bis zur Ernennung einer Nachfolge übernimmt der Gründer und langjährige Chef Jean-Paul Clozel, der derzeit Chairman des Verwaltungsrats ist, die Verantwortung für das Tagesgeschäft.

Der Verwaltungsrat habe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef gestartet, teilte das Biotechunternehmen am Montag mit. Die Entscheidung sei einvernehmlich zwischen der Unternehmenschefin und dem Verwaltungsrat erfolgt.

Clozel dankt in dem Communiqué Gupta "für ihre bedeutenden Beiträge, die sie sowohl als CEO als auch als Verwaltungsratsmitglied in einer wichtigen Phase der Entwicklung von Idorsia geleistet hat". Sie habe sich mit grossem Engagement für die Mission von Idorsia eingesetzt.

Der Generalversammlung am 6. Mai 2026 werde der Verwaltungsrat bald neue unabhängige Kandidaten zur Wahl vorschlagen.

Schon seit Jahren im VR

Die Wahl Guptas hatte im vergangenen Jahr Wellen geschlagen. Die Ärztin war bereits seit 2021 im Verwaltungsrat von Idorsia und hatte zudem 18 Jahre für McKinsey & Company als Führungskraft in den Bereichen Pharmazie und globale Gesundheit gearbeitet. Vor allem aber die hatte die Tatsache, dass sie mit dem Novartis-CEO Vas Narasimhan verheiratet ist, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Gupta war vor allem mit dem Ziel angetreten, Idorsia nach zahlreichen Rückschlägen und Negativschlagzeilen auf die Erfolgsbahn zurückzubringen. Immerhin ist es ihr gelungen, die Umsatzentwicklung mit dem Schlafmittel Quviviq anzukurbeln. Zudem hat sie die Pipeline gestrafft und den Fokus auf vielversprechende Kandidaten gelegt. Gleichzeitig war sie mit dem ausgewiesenen Ziel angetreten, Idorsia als eigenständiges Unternehmen zu erhalten.

hr/rw

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
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• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
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• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
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