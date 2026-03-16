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16.03.2026 18:27:36

Idorsia-Chefin Gupta tritt überraschend zurück - Clozel übernimmt das Zepter

Idorsia
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(Zusammenfassung mit Schlusskurs ergänzt)

Allschwil (awp) - Paukenschlag bei Idorsia: Nach nicht mal einem Jahr im Amt tritt Srishti Gupta tritt als CEO zurück und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Bis zur Ernennung einer Nachfolge übernimmt der Gründer und langjährige Chef Jean-Paul Clozel, der derzeit Chairman des Verwaltungsrats ist, die Verantwortung für das Tagesgeschäft.

Der Verwaltungsrat habe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef gestartet, teilte das Biotechunternehmen am Montag mit. Die Entscheidung sei einvernehmlich zwischen der Unternehmenschefin und dem Verwaltungsrat erfolgt.

"Unterschiedliche Auffassungen"

"Am Ende Grunde lief es darauf hinaus, dass der Verwaltungsrat und Frau Gupta unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen am besten geführt werden sollte", sagte ein Idorsia-Sprecher auf Anfrage. "Es ist entscheidend, dass das Management mit den Ambitionen des Verwaltungsrats und mit dessen Vorstellungen darüber, wie die Entwicklung des Unternehmens beschleunigt werden soll, im Einklang steht - und dass alle in die gleiche Richtung ziehen."

Der Gründer und ehemalige Chef von Idorsia sei überzeugt, dass in Idorsia deutlich mehr Wert stecke, sagt der Sprecher weiter. "Er möchte den Fokus auf langfristige Wertschöpfung legen." Letztlich wolle Clozel, das Unternehmen schneller voranbringen.

In dem Communiqué dankt der nun wieder eingestiegene Clozel Gupta "für ihre bedeutenden Beiträge, die sie sowohl als CEO als auch als Verwaltungsratsmitglied in einer wichtigen Phase der Entwicklung von Idorsia geleistet hat". Sie habe sich mit grossem Engagement für die Mission von Idorsia eingesetzt.

Der Generalversammlung am 6. Mai 2026 werde der Verwaltungsrat bald neue unabhängige Kandidaten zur Wahl vorschlagen.

Schon seit Jahren im VR

Die Wahl Guptas hatte im vergangenen Jahr Wellen geschlagen. Die Ärztin war bereits seit 2021 im Verwaltungsrat von Idorsia und hatte zudem 18 Jahre für McKinsey & Company als Führungskraft in den Bereichen Pharmazie und globale Gesundheit gearbeitet. Vor allem aber die hatte die Tatsache, dass sie mit dem Novartis-CEO Vas Narasimhan verheiratet ist, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Gupta war vor allem mit dem Ziel angetreten, Idorsia nach zahlreichen Rückschlägen und Negativschlagzeilen auf die Erfolgsbahn zurückzubringen. Immerhin ist es ihr gelungen, die Umsatzentwicklung mit dem Schlafmittel Quviviq anzukurbeln. Allerdings waren die Weichen dafür bereits von den Vorgängern gestellt worden. Gupta brachte bei Amtsantritt als Chefin vor allem einen starken wissenschaftlichen und medizinischen Hintergrund mit. Derweil waren ihre kommerziellen Erfahrungen nicht so ausgeprägt.

Aktienkurs bricht ein

So hat Gupta denn auch die Pipeline gestrafft und den Fokus auf vielversprechende Kandidaten gelegt. Gleichzeitig war sie mit dem ausgewiesenen Ziel angetreten, Idorsia als eigenständiges Unternehmen zu erhalten.

An der Börse reagierten Investoren merklich verschnupft auf den plötzlichen Abgang. Idorsia-Aktien gaben am Montag um deutliche 13,8 Prozent nach.

hr/rw/ls

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