Idorsia-Blutdrucksenker neu auf US-Empfehlungsliste

Allschwil (awp) - Das Biopharmaunternehmen Idorsia kann mit seinem Blutdrucksenker Tryvio einen Erfolg verbuchen. Tryvio, das auf dem Wirkstoff Aprocitentan basiert, sei in die neuen klinischen Praxisleitlinien zweier US-Institutionen für die Behandlung der systemischen Hypertonie aufgenommen worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Es handle sich um die Leitlinien des gemeinsamen Ausschusses des American College of Cardiology (ACC) und der American Heart Association (AHA).

In den aktualisierten Empfehlungen werde Tryvio nun als Therapie aufgeführt, die bei Erwachsenen mit schwer zu kontrollierendem Bluthochdruck in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln eingesetzt werden könne, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit sei Tryvio das erste Medikament zur Behandlung von Bluthochduck seit über 30 Jahren, das auf einen neuen Wirkmechanismus abziele.

Die klinischen Daten aus dem Entwicklungsprogramm hätten gezeigt, dass die Behandlung mit Tryvio dazu beitragen könne, einen kritisch ungedeckten medizinischen Bedarf zu beheben, wird Idorsia-CEO Srishti Gupta zitiert.

sc/rw