|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2025 18:42:36
Idorsia-Blutdrucksenker neu auf US-Empfehlungsliste
Allschwil (awp) - Das Biopharmaunternehmen Idorsia kann mit seinem Blutdrucksenker Tryvio einen Erfolg verbuchen. Tryvio, das auf dem Wirkstoff Aprocitentan basiert, sei in die neuen klinischen Praxisleitlinien zweier US-Institutionen für die Behandlung der systemischen Hypertonie aufgenommen worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Es handle sich um die Leitlinien des gemeinsamen Ausschusses des American College of Cardiology (ACC) und der American Heart Association (AHA).
In den aktualisierten Empfehlungen werde Tryvio nun als Therapie aufgeführt, die bei Erwachsenen mit schwer zu kontrollierendem Bluthochdruck in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Arzneimitteln eingesetzt werden könne, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit sei Tryvio das erste Medikament zur Behandlung von Bluthochduck seit über 30 Jahren, das auf einen neuen Wirkmechanismus abziele.
Die klinischen Daten aus dem Entwicklungsprogramm hätten gezeigt, dass die Behandlung mit Tryvio dazu beitragen könne, einen kritisch ungedeckten medizinischen Bedarf zu beheben, wird Idorsia-CEO Srishti Gupta zitiert.
sc/rw
Nachrichten zu Idorsia AG
|
18:42
|Idorsia-Blutdrucksenker neu auf US-Empfehlungsliste (AWP)
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
16:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Idorsia Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus Idorsia (finanzen.ch)
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Handel in Zürich: Das macht der SPI mittags (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Idorsia AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI schlussendlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Am heimischen Markt herrschte am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}