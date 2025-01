Idorsia beruft Anleihegläubigerversammlung ein - Idorsia-Aktie fällt zweistellig

Hierfür soll in den kommenden Tagen eine Anleihegläubigerversammlung einberufen werden. Ziel sei es, kurzfristige Liquiditätsengpässe im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Anleihe zu vermeiden, teilte Idorsia am Montag mit.

Die Spatzen hatten es bereits vom Dach gepfiffen, dass das Unternehmen sich womöglich einmal mehr an seine Anleihengläubiger wenden müsse. Konkret wendet sich Idorsia nun an Inhaber der ausstehenden Wandelanleihe (ISIN: CH0426820350) mit einem Nennwert von 200 Millionen Franken und einem Wandlungspreis von 6,00 Franken pro Idorsia-Aktie. Die Anleihe wird am 17. Januar 2025 fällig.

Konkret wird Idorsia voraussichtlich einmal mehr um eine Verlängerung des Rückzahlungstermins bitten. "Unabhängig vom Ergebnis ist angesichts der kurzfristigen Fälligkeit und der Unfähigkeit des Unternehmens, die Anleihen bei Fälligkeit zurückzuzahlen, eine Verlängerung der Wandelanleihe erforderlich, so dass in den kommenden Tagen eine Versammlung der Anleihegläubiger einberufen wird", wird CEO André Muller in der Mitteilung zitiert. Diese Verlängerung werde voraussichtlich der erste Schritt einer grösseren Umstrukturierung sein, bei das Unternehmen die Bedingungen der Wandelanleihen 2025 und 2028 ändern werde.

Gleichzeitig bestätigt Idorsia, dass es zwar seit Ende November mit einer ungenannten Partei exklusive Verhandlungen über die weltweiten Rechte an Aprocitentan aufgenommen hat. Allerdings gehe man nicht davon aus, dass in den kommenden Wochen eine Einigung erzielt werde. Vielmehr könne nicht garantiert werden, dass eine Einigung überhaupt erzielt werde.

"Folglich prüft das Unternehmen weiterhin alle Optionen, um die operative Liquidität des Unternehmens bis zu einem möglichen verbindlichen Angebot zu erhöhen, sowie alle strategischen Optionen", heisst es in dem Communiqué weiter.

Die Idorsia-Aktie verliert am Montag an der SIX zeitweise 12,58 Prozent auf 0,68 Franken.

hr/rw

Allschwil (awp)