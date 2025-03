Idorsia-Aktie zieht kräftig an: Idorsia veröffentlicht positive Studiendaten für Schlafmittel Quviviq

Dieses habe in einer klinischen Studie der Phase 4, also nach der Zulassung des Medikaments, die beiden primären Endpunkte bei chronischer Schlafstörung sowie bei Nykturie (Unterbrechen des Nachtschlafes infolge von Harndrang) erreicht.

Das Mittel habe sich in der Studie weiterhin als sicher und gut verträglich erwiesen, erklärte Idorsia am Freitag, also am "World Sleep Day", in einem Communiqué. Die Daten seien im "Journal of Sleep Research" veröffentlicht worden.

Für Anteilsscheine von Idorsia geht es am Freitag an der SIX zeitweise um 9,69 Prozent hoch auf 1,20 Franken.

