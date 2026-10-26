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26.10.2026 09:26:00
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Ein Schweizer Pharmaunternehmen untersucht ein bereits bei Erwachsenen eingesetztes Schlafmittel nun auch für jüngere Patienten. Neue Studiendaten liefern erste Hinweise auf das Potenzial der Behandlung.
Phase-2-Studie mit 165 Teilnehmern
Die Ergebnisse wurden am Freitag am Schlafkongress Sleep Europe 2026 in Maastricht präsentiert. Die randomisierte, placebokontrollierte Phase-2-Studie umfasste 165 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit diagnostizierter Schlafstörung. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatte eine neurologische Entwicklungsstörung wie Autismus oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die Behandlung dauerte zwei Wochen.
Idorsia untersucht Schlafmittel als Therapie bei Autismus
Idorsia will sein Schlafmittel Quviviq (Wirkstoff: Daridorexant) deshalb künftig auch als mögliche Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen untersuchen. Grundlage ist die klinische Phase-II-Studie, wie das Biopharma-Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei zeigten sich bei Teilnehmern mit Autismus oder autismusähnlichen Merkmalen unerwartete Verbesserungen in Bereichen wie Stimmung, Verhalten, Kognition und Alltagsaktivitäten. Die Verbesserungen bei Autismus-Teilnehmern gingen über die reinen Schlafeffekte hinaus, was auf eine mögliche direkte Wirkung auf die Autismus-Symptome hindeutet.
Idorsia begründet das neue Forschungsprogramm auch mit internen Daten, die auf eine erhöhte Aktivität des sogenannten Orexin-Systems im Gehirn von Menschen mit Autismus hinweisen. Orexin ist ein Botenstoff, der unter anderem Wachheit, soziale Motivation und Verhalten beeinflusst. Daridorexant blockiert die Wirkung dieses Botenstoffs.
Sicherheitsprofil und weitere Studien geplant
Das Medikament wurde gut vertragen, und das Sicherheitsprofil entsprach jenem bei Erwachsenen. Keine Teilnehmer zeigten Anzeichen von Abhängigkeit oder Entzugserscheinungen.
Idorsia plant, das Studienprogramm mit einer Phase-3-Studie fortzusetzen, die in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres beginnen soll. Für Erwachsene ist Daridorexant unter dem Namen Quviviq bereits in Nordamerika und Europa zugelassen.
Studiendaten beflügeln Idorsia-Aktie
Anleger honorieren die positiven Studiendaten zum Schlafmittel offensichtlich und begrüssen zudem die weitere Perspektive des Medikaments. Entsprechend schiesst die Idorsia-Aktie an der SIX zeitweise um 3,87 Prozent nach oben auf 4,35 Franken.
Allschwil (awp)
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