Idorsia-Aktie steigt: Bondholder-Meeting findet am 6. Mai statt

Dort wird wie angekündigt über Änderungen der Anleihebedingungen für die Wandelanleihe über 200 Millionen Franken mit Fälligkeit am 17. Juli 2024 abgestimmt.

Ziel der Änderungen ist es, "mögliche Liquiditätsengpässe im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Anleihe" zu vermeiden. Unter anderem schlägt Idorsia den Bondholdern vor, den Wandlungspreis auf 6,00 von derzeit 33,95 Franken zu ändern und das Fälligkeitsdatum um sechs Monate auf den 17. Januar 2025 zu verlängern. Weiter will Idorsia die Option erhalten, die Anleihe jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zehn Handelstagen ganz oder teilweise zum Nennwert zu kündigen.

Als Gegenleistung dafür werde Idorsia 5 Millionen Aktien an die Anleihegläubiger liefern, sobald die Änderungen der Anleihebedingungen wirksam werden. Ausserdem verpflichte sich Idorsia, Erlöse aus Veräusserungen oder Auslizenzierungstransaktionen zur Rückzahlung der Anleihe zu verwenden.

"Die beantragte Zustimmung zu den neuen Anleihebedingungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln des Gesamtnennbetrages der Anleihe würde kurzfristige Liquiditätsengpässe vermeiden und sollte die nötige Zeit verschaffen, um zusätzliche Kooperationen auszuhandeln und abzuschliessen, die den Cash Runway deutlich verlängern könnten", wird Idorsia-Finanzchef André Muller in der Mitteilung zitiert. Bereits zur Zustimmung verpflichtet haben sich laut Mitteilung die Hauptinvestoren von Idorsia, Jean-Paul und Martine Clozel.

Idorsia-Papiere steigen an der SIX zwischenzeitlich um 2,50 Prozent an auf 2,05 Schweizer Franken.

Zürich (awp)