Idorsia-Aktie springt zweistellig hoch: Idorsia will sich mehr finanzielle Flexibilität verschaffen

Das Unternehmen will bis zu 89,5 Millionen neue Aktien ausgeben.

Wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung zur Generalversammlung hervorgeht, will der Verwaltungsrat das bestehende bedingte Kapital für die Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten im Zusammenhang mit Wandelanleihen, Anleihen, Wandeldarlehen und ähnlichen Finanzierungsformen in Höhe von nominal 3,5 Millionen Franken um 977'000 auf neue 4,477 Millionen Franken erhöhen.

Im Rahmen der am 26. Februar 2025 angekündigten umfassenden Restrukturierung der Wandelanleihen des Unternehmens sei auch eine Änderung des Kapitalbands erforderlich, um dem Unternehmen Flexibilität im Hinblick auf die Sicherstellung seiner Finanzierung zu verschaffen. Daher soll das Kapitalband erweitert werden.

Der Verwaltungsrat beantrage, die obere und untere Grenze des Kapitalbands zu erhöhen. Dabei soll die obere Grenze um 2,7 auf 16,9 Millionen und die untere Grenze um 0,9 auf 5,6 Millionen Franken erhöht werden. Die Statuten sollen entsprechend geändert werden.

Der Verwaltungsrat sei im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, neu bis zum 28. Mai 2030 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen oder herabzusetzen oder Aktien direkt oder indirekt zu erwerben oder zu veräussern.

Weiter teilte Idorsia mit, Sophie Kornowski stelle sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Alle anderen Mitglieder treten dagegen zur Wiederwahl an, so auch Jean-Paul Clozel als Präsident des Verwaltungsrats.

Idorsia-Aktien ziehen an der SIX zwischenzeitlich um 15,50 Prozent an auf 1,49 Franken.

pre/ra

Allschwil (awp)