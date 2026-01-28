Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expansion geht voran 28.01.2026 13:14:00

Idorsia-Aktie legt zu: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen

Idorsia treibt die Expansion seines Schlafmittels Quviviq voran.

So kündigte das Biotechunternehmen am Mittwoch an, eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung mit der brasilianischen Gesellschaft EMS für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen zu haben.

Im Zuge der Vereinbarung erhalte Idorsia eine Gesamtvergütung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die Umsetzung der Vereinbarung, die erste Einreichung des Zulassungsantrages und die Markteinführung von Quviviq. Zudem stünden Idorsia der Lieferpreis zuzüglich zweistelliger Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in Brasilien und Mexiko zu.

EMS ist den Angaben zufolge Brasiliens grösstes privates Pharmaunternehmen. Im Rahmen der Lizenz- und Liefervereinbarung werde EMS für die Zulassung und Vermarktung von Quviviq in Lateinamerika verantwortlich sein. Ein Zulassungsantrag sei bereits im vergangenen Jahr bei der brasilianischen Behörde Anvisa eingereicht worden.

Für die Idorsia-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 3,74 CHF nach oben.

Allschwil (awp)

