Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Expansion geht voran
|
28.01.2026 13:14:00
Idorsia-Aktie legt zu: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen
Idorsia treibt die Expansion seines Schlafmittels Quviviq voran.
Im Zuge der Vereinbarung erhalte Idorsia eine Gesamtvergütung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für die Umsetzung der Vereinbarung, die erste Einreichung des Zulassungsantrages und die Markteinführung von Quviviq. Zudem stünden Idorsia der Lieferpreis zuzüglich zweistelliger Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in Brasilien und Mexiko zu.
EMS ist den Angaben zufolge Brasiliens grösstes privates Pharmaunternehmen. Im Rahmen der Lizenz- und Liefervereinbarung werde EMS für die Zulassung und Vermarktung von Quviviq in Lateinamerika verantwortlich sein. Ein Zulassungsantrag sei bereits im vergangenen Jahr bei der brasilianischen Behörde Anvisa eingereicht worden.
Für die Idorsia-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 3,74 CHF nach oben.
Allschwil (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Idorsia AG
|
12:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.01.26