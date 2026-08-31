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31.08.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia verbilligt sich am Vormittag

Idorsia Aktie News: Idorsia verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 5,13 CHF ab.

Idorsia
5.14 CHF -5.55%
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Die Idorsia-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 5,13 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Die Idorsia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,11 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 114'494 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 47,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 2,62 CHF. Mit einem Kursverlust von 48,88 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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