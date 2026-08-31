Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Die Idorsia-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 6,5 Prozent auf 4,99 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 4,99 CHF ein. Bei 5,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'420'025 Idorsia-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Idorsia-Aktie mit einem Kursplus von 51,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 2,62 CHF. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 47,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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