Idorsia Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Idorsia

Die Idorsia-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 5,12 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Idorsia-Aktie bis auf 5,10 CHF. Bei 5,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 573'026 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 32,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,62 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Mit einem Kursverlust von 48,78 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.86 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Idorsia einen Verlust von -0,562 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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