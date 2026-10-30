|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagvormittag ab
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Idorsia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 4,48 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 4,48 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'834 Punkten steht. Bei 4,45 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,57 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'140 Stück gehandelt.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 68,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 37,58 Prozent Luft nach unten.
Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -14,29 Prozent auf 61.92 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72.24 Mio. CHF gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,753 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
Idorsia-Aktie freundlich: Phase-3-Studie mit Fabry-Wirkstoff Lucerastat gestartet
Ausblick: Idorsia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Idorsia AG
|
30.10.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagvormittag ab (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant (AWP)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Idorsia bleibt nach neun Monaten auf Kurs (AWP)
|
28.10.26
|Idorsia-Aktie freundlich: Phase-3-Studie mit Fabry-Wirkstoff Lucerastat gestartet (AWP)
|
28.10.26
|Ausblick: Idorsia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Idorsia AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Idorsia am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.