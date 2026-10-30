Idorsia Aktie News: Idorsia gibt am Freitagvormittag ab

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 4,48 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'834 Punkten steht. Bei 4,45 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,57 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'140 Stück gehandelt.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 68,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 37,58 Prozent Luft nach unten.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -14,29 Prozent auf 61.92 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 72.24 Mio. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Am 08.02.2028 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,753 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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