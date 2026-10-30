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30.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Idorsia gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 4,48 CHF.
Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 4,48 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'831 Punkten steht. Im Tief verlor die Idorsia-Aktie bis auf 4,43 CHF. Bei 4,57 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 277'968 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 68,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 37,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 29.10.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,20 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 61.92 Mio. CHF – eine Minderung von -14,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.
Idorsia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.02.2028 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,753 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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