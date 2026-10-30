Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 4,47 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 4,43 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,57 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 140'604 Aktien.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 61.92 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -14,29 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,753 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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