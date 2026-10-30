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30.10.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 4,47 CHF.
Die Idorsia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 4,47 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'855 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Idorsia-Aktie ging bis auf 4,43 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,57 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 140'604 Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 61.92 Mio. CHF, gegenüber 72.24 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -14,29 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,753 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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