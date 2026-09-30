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30.09.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Anleger greifen bei Idorsia am Vormittag zu

Idorsia Aktie News: Anleger greifen bei Idorsia am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,45 CHF.

Idorsia
4.48 CHF -0.22%
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Die Idorsia-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'843 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,47 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,47 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 38'783 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,74 Prozent. Bei einem Wert von 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2026). Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 37,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
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Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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