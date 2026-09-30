Idorsia Aktie News: Idorsia zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere um 16:28 Uhr 2,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'688 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie legte bis auf 4,63 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,47 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 388'215 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 66,52 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 62,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,622 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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