Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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30.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag im Plus
Die Aktie von Idorsia zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Idorsia-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 4,55 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 4,55 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,56 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,47 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 112'829 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 66,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2026 Kursverluste bis auf 2,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,54 Prozent.
Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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