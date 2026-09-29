Idorsia Aktie News: Idorsia tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Das Papier von Idorsia konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 4,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'775 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Idorsia-Aktie bei 4,57 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,41 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 412'787 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,85 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Idorsia-Aktie. Am 30.07.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 52.86 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,622 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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