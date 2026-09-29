Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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29.09.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia zeigt sich am Dienstagmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Idorsia. Das Papier von Idorsia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 4,51 CHF.
Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 4,51 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,55 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,41 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 226'619 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,63 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 38,03 Prozent Luft nach unten.
Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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