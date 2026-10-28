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28.10.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,51 CHF.
Die Idorsia-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,51 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'500 Punkten steht. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 4,50 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 31'757 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,63 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.02.2028.
2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,753 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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