Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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28.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Idorsia. Zuletzt stieg die Idorsia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,46 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Idorsia-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'848 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Idorsia-Aktie bis auf 4,49 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,44 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 277'140 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,56 CHF) erklomm das Papier am 30.06.2026. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 41,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Idorsia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 72.24 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.86 Mio. CHF.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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