Idorsia Aktie News: Idorsia am Vormittag höher

Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 5,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'326 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 5,82 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,75 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25'291 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 30,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.08.2025 bei 2,59 CHF. Mit einem Kursverlust von 55,39 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 30.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Idorsia-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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