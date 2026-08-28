Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag in Rot

Die Idorsia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 5,47 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'289 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,47 CHF ab. Bei 5,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 565'798 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. Bei einem Wert von 2,59 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Idorsia-Aktie 52,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 52.86 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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