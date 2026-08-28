Idorsia Aktie News: Idorsia verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 5,71 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'301 Punkten steht. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 5,71 CHF. Mit einem Wert von 5,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 84'509 Stück.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 32,52 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,59 CHF. Der derzeitige Kurs der Idorsia-Aktie liegt somit 120,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Idorsia-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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