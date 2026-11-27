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27.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 3,94 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3,94 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'860 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Idorsia-Aktie bis auf 3,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 19'718 Idorsia-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 91,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Abschläge von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Idorsia 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 29.10.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 CHF gegenüber -0,40 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.92 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 41.49 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 08.02.2028 werfen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,707 CHF je Idorsia-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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