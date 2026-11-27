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27.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,85 CHF ab.
Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 3,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'897 Punkten notiert. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 3,83 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,90 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 292'295 Aktien.
Am 30.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF. Gewinne von 96,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,80 CHF fiel das Papier am 16.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,40 Prozent.
Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61.92 Mio. CHF, während im Vorjahreszeitraum 41.49 Mio. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.02.2028.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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