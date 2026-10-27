Idorsia Aktie News: Idorsia zieht am Dienstagvormittag an

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,41 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Idorsia-Aktie bei 4,43 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62'211 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 71,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,80 CHF. Dieser Wert wurde am 16.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 57,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 52.86 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,753 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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