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27.08.2026 09:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia steigt am Donnerstagvormittag

Idorsia Aktie News: Idorsia steigt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Idorsia konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 5,79 CHF.

Idorsia
5.63 CHF -2.80%
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Um 09:28 Uhr sprang die Idorsia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 5,79 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten tendiert. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,79 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,67 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 20'792 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 CHF. Dieser Wert wurde am 29.08.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 123,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Idorsia veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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