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27.08.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt sprang die Idorsia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 5,80 CHF zu.

Idorsia
5.63 CHF -2.80%
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Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 5,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'208 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,88 CHF markierte die Idorsia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,67 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 333'412 Idorsia-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,56 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Idorsia-Aktie 30,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2025 (2,59 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -26,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.24 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Idorsia-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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