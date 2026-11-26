Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Idorsia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 3,84 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'789 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Idorsia-Aktie bei 3,86 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,82 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'863 Idorsia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Idorsia-Aktie derzeit noch 96,88 Prozent Luft nach oben. Bei 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,40 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Idorsia mit einem Umsatz von insgesamt 61.92 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 49,24 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Idorsia möglicherweise am 08.02.2028 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,707 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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