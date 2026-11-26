Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 3,86 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,89 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,82 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 201'812 Idorsia-Aktien.

Bei 7,56 CHF markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Abschläge von 27,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Idorsia veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.92 Mio. CHF – ein Plus von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Idorsia wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.

Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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