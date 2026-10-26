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26.10.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia reagiert am Nachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Idorsia. Die Idorsia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 4,32 CHF.
Das Papier von Idorsia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 4,32 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'484 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,43 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,37 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478'290 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,84 Prozent. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 30.07.2026 hat Idorsia die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.02.2028.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,750 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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