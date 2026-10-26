Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Idorsia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 4,34 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'464 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Idorsia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,43 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,37 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 394'823 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 74,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 55,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Idorsia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Idorsia veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,83 Prozent auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,750 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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