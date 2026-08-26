Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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26.08.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Idorsia konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 5,71 CHF.
Die Idorsia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 5,71 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'488 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 5,73 CHF erreichte die Idorsia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,59 CHF. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 303'921 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 7,56 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 CHF. Dieser Wert wurde am 29.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 54,73 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Idorsia 52.86 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72.24 Mio. CHF umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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