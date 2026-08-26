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26.08.2026 12:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag stärker

Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittag stärker

Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 5,68 CHF.

Idorsia
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Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 5,68 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'508 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Idorsia-Aktie bis auf 5,73 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,59 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 212'013 Idorsia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Gewinne von 33,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,59 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Idorsia-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Idorsia am 30.07.2026. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idorsia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,562 CHF je Aktie in den Idorsia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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