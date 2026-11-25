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25.11.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Idorsia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 3,73 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Idorsia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 3,73 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie sank bis auf 3,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,86 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 511'132 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 50,61 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 25,15 Prozent würde die Idorsia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Idorsia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 29.10.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.92 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Idorsia einen Umsatz von 41.49 Mio. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 08.02.2028.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF je Idorsia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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