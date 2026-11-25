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25.11.2026 12:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia büsst am Mittwochmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Idorsia. Die Idorsia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 3,77 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Idorsia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 3,77 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'844 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Idorsia-Aktie bis auf 3,75 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,86 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 235'800 Idorsia-Aktien umgesetzt.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 7,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,42 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,90 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 29.10.2026 vor. Idorsia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 CHF je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61.92 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 41.49 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.
Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,707 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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