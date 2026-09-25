Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,41 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 4,43 CHF. Bei 4,41 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Idorsia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102'322 Stück gehandelt.

Bei 7,56 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,58 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2026 auf bis zu 2,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Idorsia seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Idorsia am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,06 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

2026 dürfte Idorsia einen Verlust von -0,622 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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