Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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25.09.2026 16:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Idorsia. Zuletzt ging es für das Idorsia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,40 CHF.
Die Idorsia-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Bei 4,43 CHF erreichte die Idorsia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,41 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 575'212 Idorsia-Aktien.
Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 71,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 legte Idorsia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Idorsia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.86 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.24 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Idorsia die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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