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25.08.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit Kursplus

Idorsia Aktie News: Idorsia am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Idorsia. Die Aktionäre schickten das Papier von Idorsia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 5,57 CHF.

Idorsia
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 5,57 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'387 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Idorsia-Aktie bis auf 5,57 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,44 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 198'908 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 7,56 CHF. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 35,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,59 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 53,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Idorsia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Idorsia gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,562 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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