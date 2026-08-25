Idorsia Aktie News: Anleger schicken Idorsia am Dienstagmittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,45 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'373 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Idorsia-Aktie bei 5,53 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,44 CHF. Der Tagesumsatz der Idorsia-Aktie belief sich zuletzt auf 104'138 Aktien.

Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 27,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 2,59 CHF. Der aktuelle Kurs der Idorsia-Aktie ist somit 52,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Idorsia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Idorsia liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.86 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 72.24 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,562 CHF je Idorsia-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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