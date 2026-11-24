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24.11.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von Idorsia gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 3,69 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 3,69 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'764 Punkten steht. Die Idorsia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,69 CHF aus. Bei 3,67 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'508 Idorsia-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 7,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Idorsia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2026 (2,80 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Idorsia am 29.10.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,24 Prozent auf 61.92 Mio. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Idorsia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 08.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia im Jahr 2026 -0,707 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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