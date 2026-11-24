Das Papier von Idorsia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,6 Prozent auf 3,77 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'728 Punkten tendiert. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,81 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,67 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 219'610 Idorsia-Aktien.

Am 30.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 7,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 100,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2026 bei 2,80 CHF. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 34,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Idorsia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Am 29.10.2026 hat Idorsia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -0,40 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61.92 Mio. CHF – ein Plus von 49,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idorsia 41.49 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Idorsia Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.02.2028 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,707 CHF je Idorsia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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