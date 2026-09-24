Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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24.09.2026 09:29:00
Idorsia Aktie News: Idorsia am Donnerstagvormittag schwächer
Die Aktie von Idorsia gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Idorsia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,52 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,52 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Idorsia-Aktie bis auf 4,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,55 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 100'497 Idorsia-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Idorsia-Aktie somit 40,19 Prozent niedriger. Am 16.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 61,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Idorsia am 30.07.2026 vor. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Idorsia im vergangenen Quartal 52.86 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Idorsia 72.24 Mio. CHF umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Idorsia wird am 29.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Idorsia-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Idorsia 2026 einen Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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