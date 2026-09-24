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24.09.2026 16:29:00

Idorsia Aktie News: Idorsia wird am Nachmittag ausgebremst

Idorsia Aktie News: Idorsia wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Idorsia. Zuletzt fiel die Idorsia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 4,42 CHF ab.

Idorsia
4.39 CHF -4.69%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,2 Prozent auf 4,42 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'758 Punkten steht. Der Kurs der Idorsia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,35 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,55 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Idorsia-Aktien beläuft sich auf 663'906 Stück.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,04 Prozent könnte die Idorsia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Idorsia-Aktie 58,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Idorsia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Idorsia 0,000 CHF aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Idorsia zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Idorsia ein Ergebnis je Aktie von -0,06 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.86 Mio. CHF – eine Minderung von -26,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 72.24 Mio. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Idorsia am 29.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Idorsia rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,622 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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